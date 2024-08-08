Тепер вже можна насолоджуватись: в Україні стрімко впали ціни на кавун, що буде далі

Причинами цінопаду стали збільшення пропозиції та неякісний товар

Ціна на кавун в кінці липня почала рости, але як прогнозувалось, це явище виявилось тимчасовим. На українському ринку продовжує дешевшати ця ягода і така тенденція протримається переважно у виробників, які мають продукт із низькою якістю.

Українські виробники почали масово збирати кавуни, тому пропозиція на ринку почала збільшуватись. Наразі вартість кавуна складає 3-8 гривень, що в середньому на 30% дешевше, аніж наприкінці минулого робочого тижня, як кажуть аналітики проєкту EastFruit.

За словами виробників, ціни падають через те, що є велика пропозиція кавуна великого розміру і попит на такий товар низький. Оптові компанії та мережі магазинів відмовляються від такого товару і скорочують закупівлі до мінімуму.

"Якщо порівнювати ситуацію на ринку кавунів в Україні з іншими країнами регіону моніторингу проєкту, то дана продукція залишається більш доступною тільки в Узбекистані та Таджикистані, що є традиційним", — йдеться у повідомленні.

Наразі вартість кавуна, якщо порівнювати із минулим роком, в середньому на 60% менша. Крім того, експерти не прогнозують подальше здорожчання товару, хоча власникам кавунів, продукція яких має високу якість, пощастить більше. Однак і такого товару на ринку мало.

Тим часом, ціни на кавуни понад 5 кг надалі перебуватимуть на низькому рівні, адже фермери хочуть скоріше продати свій товар, тому йдуть на поступки покупцям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли ціни на продукти для консервації поповзуть вгору в Україні.