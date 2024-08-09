Садівники хочуть бойкотувати: в Україні сильно впала ціна на популярну ягоду

Сума оплати працівникам складає половину вартості продукту

На українському ринку продовжує активно збільшуватись пропозиція малини ремонтантних сортів. Через це спостерігається стрімке зниження закупівельних цін на цю ягоду з боку заморозчиків, але здешевшання протримається недовго.

Наразі максимальна вартість малини становить близько 40 гривень за кіло, хоча тижнем раніше ціни коливались від 50 до 60 гривень. Тобто за кілька днів цінник впав на майже третину і він може знижуватись надалі, як кажуть аналітики проєкту EastFruit.

За їх словами, виробники товару незадоволені цією ситуацією і деякі з них хочуть бойкотувати перекупників і продавати малину на підприємства. А частина фермерів навпаки вважає, що ціна в 40 є адекватною для виробника, що не використовує найману працю, адже працівнику треба платити 20 гривень за кіло.

"Також лунають заклики заблокувати всі під’їзди до підприємств із заморожування, щоб перекупники не могли постачати малину, і самим безпосередньо домовлятися про ціну із заморозчиками. Однак поки що далі закликів у соцмережах обурення не йде і жодних реальних акцій протесту фермери не організовують" — йдеться у повідомленні.

Однак аналітики проєкту прогнозують, що ціни на малину для заморозки на внутрішньому ринку швидко стабілізуються, хоча ще є ймовірність невеликого здешевшання.

"Наразі заморожування малини є вельми прибутковим бізнесом для переробників України, оскільки маржа або різниця в цінах між готовою продукцією та сировиною, досягає практично рекордно високого рівня за останні роки. Якщо ж врахувати, що обсяги виробництва зросли, а отже можна отримати той самий прибуток за меншої маржі, переробники намагатимуться закупити максимальні обсяги малини. Схоже, переробники просто не очікували, що осіння малина почне надходити в таких обсягах так рано. Додатковим фактором на користь цього сценарію є стабілізація енергосистеми країни останніми тижнями, що дає змогу заморозити більше продукції та знизити ризики втрати її якості", — говорить Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Економіст впевнений, що вартість на малину буде рости наступного сезону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні стрімко впали ціни на головну ягоду літа.