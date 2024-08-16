Прогнози погіршились: наскільки може вирости курс долара в Україні у 2025 році

Найвищий показник чекають аналітики

На українському валютному ринку протягом 2025 року прогнозується здорожчання долара. Фінансові аналітики прогнозують, що річний курс складатиме 43,36 гривні.

Згідно зі даними Національного банка України, банкіри очікують на ріст показників до відмітки 43,15 гривні. Водночас населення прогнозує курс долара на рівні 42,69 гривні, а підприємці — 41,61 гривні.

У минулому місяці аналітики змінили свою думку щодо річного курсу долара і збільшили свої очікування на 56 копійок, тобто до 43,36 гривні.

Своєю чергою банкіри очікують курс на рівні 43,15 гривні, хоча у квітні вони прогнозували 41,69 гривні.

Тим часом населення каже, що ціна американської валюти протягом 2025 року досягне 42,69 гривні. У червні вони прогнозували 42,51 гривні.

Водночас підприємці готуються до 41,61 гривні за долар у наступному році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні протягом 19-25 серпня. Експерт каже, що ближче до осені на ринку відбуватимуться відчутні зміни.