Прогнозы ухудшились: насколько может вырасти курс доллара в Украине в 2025 году

Самый высокий показатель ждут аналитики

На украинском валютном рынке в течение 2025 прогнозируется подорожание доллара. Финансовые аналитики прогнозируют, что годовой курс составит 43,36 гривны.

Согласно данным Национального банка Украины, банкиры ожидают роста показателей до отметки 43,15 гривны. В то же время население прогнозирует курс доллара на уровне 42,69 гривны, а предприниматели — 41,61 гривны.

В прошлом месяце аналитики изменили свое мнение по годовому курсу доллара и увеличили свои ожидания на 56 копеек, то есть до 43,36 гривны.

В свою очередь банкиры ожидают курс на уровне 43,15 гривны, хотя в апреле они прогнозировали 41,69 гривны.

Между тем, население говорит, что цена американской валюты в течение 2025 года достигнет 42,69 гривны. В июне они прогнозировали 42,51 гривны.

В то же время предприниматели готовятся к 41,61 гривны за доллар в следующем году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара в Украине в течение 19-25 августа. Эксперт говорит, что ближе к осени на рынке будут происходить ощутимые изменения.