Осінь все ближче: у банку обіцяють відчутну зміну курсу долара

Курс долара наступного тижня чекає на одну важливу зміну

Курс долара в Україні може коливатися від 40,8 до 41,55 грн. до кінця поточного тижня. Але вже на наступній — нижня планка валютного курсу становитиме 41 гривню, проте в умовах режиму гнучкості, що керується, система щоденних курсових змін залишатиметься постійною.

Про це "Телеграфу" повідомив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. Зростання нижньої планки курсу він назвав головною зміною наступного тижня.

На думку експерта, з наближенням осені курсові пертурбації стануть більш відчутними та помітними. Водночас будь-які зміни відбуватимуться під наглядом регулятора, який за потреби готовий оперативно втрутитись у ринок для досягнення балансу попиту та пропозиції.

За його словами, з 19 по 25 серпня долар коливатиметься в межах 41,0-41,7 грн: щоденні коливання курсу можуть становити до 50 копійок на доларі, а тижневі — до 80. Різниця в курсах купівлі-продажу в обмінних пунктах може також становитиме до 50 копійок.

"Ближче до осені валютні зміни стануть відчутнішими, проте (що вкрай важливо) ці зміни є об’єктивним наслідком зростання інфляції. Але вони не будуть різкими та загрозливими для архітектури ринку. Ринок житиме в рамках системи і будь-які кризові явища (ажіотаж чи паніка) майже виключені ", — заспокоює експерт.

Загалом, як вважають низка експертів, курс долара до кінця року має становити 42 гривні. Проте остаточна цифра залежить від НБУ.