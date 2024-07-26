Курс сягне 50 гривень до кінця року? Які фактори можуть вплинути на ціну долара

В Україну має поступити фіндопомога

В Україні останні кілька тижнів постійно росли показники в обмінниках та банках на долар, хоча наразі він взяв курс на помірний спад. За словами експерта, до кінця цього року не варто чекати на долар по 50 гривень, але по 42 гривні — цілком реально.

Економіст Данило Монін раніше давав позитивний прогноз щодо курсу долара у другій половини цього року, як передає 24 Канал. Він пояснює свою думку 13,8 мільярдами доларів від партнерів, які надали для нашої країни у першій половині 2024 року, хоча у наступних півроку очікується ще більша сума — 24 мільярдів доларів.

"Основним ризиком девальвації вважається затримка з приходом допомоги від США, яка ніяк не прийде. Але вже цього тижня з'явилася інформація, що можна очікувати найближчим часом транш у розмірі 3,9 мільярда доларів, який з одного боку покращить платіжний баланс і збільшить валютні резерви", — каже Монін.

Він також додає, що така ситуація дає розуміння того, що в Україну точно поступить допомога від заходу і вона буде в повному обсязі.

Тому, за його прогнозом, на кінець 2024 року курс долара в Україні точно не сягне 50 гривень. Він може зафіксуватись на рівні 42 гривень.

Монін зауважує, що 2 є чинники, які впливатимуть на ситуацію з показниками, зокрема:

непокора українців щодо закону про мобілізацію, який ігнорує велика кількість чоловіків;

бюджетний законопроєкт на 500 млрд гривень та податкового законопроєкту, який підвищує навантаження на 4-5% ВВП, як каже Монін. Водночас зростає неконкурентність промисловості в Україні, додаючи до цього зростання цін на електроенергію.

Курс долара в Україні станом на 26 липня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 26 липня, середній курс долара в українських банках становить 41,05 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,45 (купівля) та 41,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,19 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара в Україні на початку серпня.