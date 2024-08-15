Точних прогнозів немає: яким може бути курс долара в Україні в кінці 2024

НБУ намагатиметься тримати його безпечному рівні

На українському ринку протягом 2024 року середній курс американської валюти становитиме 40,5 гривень, а в кінці року показники виростуть до 42 гривень.

Протягом цього періоду прослідковуватиметься дуже слабке послаблення в умовах погіршення прогнозу щодо курсу долара. Про це розповіла заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко під час дискусії Центра економічної стратегії.

Вона прогнозує, що протягом поточного року середні показники американської валюти складатимуть 40 гривень, а під кінець очікується невелике здорожчання долара трохи вище 40 гривень.

Репко зазначила, що неточний прогноз за останні півроку пов'язаний переважно з зовнішньою торгівлею і поточним рахунком. Водночас сильно змінились прогнози по резервах.

"Аналітики думають, що Національний банк не буде змушений продавати дуже багато доларів з резервів і міжнародних надходжень. А при цьому вистачить на те, щоб утримувати їх на досить високому такому безпечному рівні", — повідомила заступниця директора Центру економічної стратегії.

Курс долара в Україні станом на 15 серпня

За даними порталу "Мінфін", 15 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,30 (купівля) та 41,42 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3262 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до якої максимальної позначки може підскочити курс долара в Україні.