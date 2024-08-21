На оплату комуналки можна отримати грошову допомогу: кому вона передбачена

Реєстрація на виплату проводиться онлайн

Жителі та ВПО з різних областей України продовжують отримувати грошові допомоги. Одна з таких виплачуватиметься для тих, хто проживає в Запоріжжі.

Грошова допомога нараховуватиметься у рамках проєкту "Гуманітарна допомога для осіб, які постраждали від війни в Україні", а реєстрацію на виплату відкриває благодійний фонд "Карітас. Запоріжжя", як йдеться у повідомленні. Заявникам потрібно спочатку заповнити анкету, а потім з ними зв'яжуться представники організації.

Кому здійснять виплату

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які мають договір на оренду житла та середній дохід яких не перевищує 6318 гривень на особу на місяць.

Їм також потрібно дотримуватися наступних умов:

не отримувати грошову допомогу від будь-яких міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців;

за адресою, на яку оформляється допомога, не повинна бути оформлена субсидія;

Після отримання допомоги заявникам потрібно надати підтвердження оплати комунальних платежів (квитанції).

Особам потрібно спочатку зареєструватись за посиланням. Після того соціальні працівники мають зв'язатись з ними й попросити з'явитись для подальшого оформлення грошової допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жителі та ВПО однієї громади отримають грошову допомогу за певних умов.