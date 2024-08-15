Грошова допомога виплачуватиметься 3 місяці: в яких регіонах проходить реєстрація

Для кожної області є індивідуальний графік подання заяви

Українцям, які опинились в складних обставинах через агресію РФ, виплачують багатоцільову грошову допомогу. Наразі сума виплати складає 3600 гривень.

Є графіки реєстрації на грошову допомогу від УВКБ ООН для кожного з регіонів. Про них розповідається на порталі unhcr.org.

Хто має право на грошову допомогу та яка її сума

Згідно з проєктом, виплата здійснюється вимушеним переселенцям та тим, хто повернувся на своє постійне місце проживання з-за кордону.

Реєструватись на нарахування можуть ті родини, які раніше не отримували до цього виплати від інших міжнародних організацій, їх дохід не перевищує 5,4 тисячі гривень та вони відповідають хоча б одному із наступних критеріїв вразливості:

родину очолюють батьки-одинаки з неповнолітніми дітьми;

піклуються про літніх членів родини, старших за 55 років;

домогосподарство складається з самотніх літніх людей, старших за 55 років чи тих, які виховують неповнолітніх дітей;

доглядають за особами з інвалідністю/важким хронічним захворюванням.

Сума грошової допомоги складає 3,6 тисячі гривень на одну особу, яка здійснюватиметься протягом 3 місяців.

Де та коли можна подати заяву

Подати заяву на таку грошову допомогу можна в 19 областях України. Графік реєстрацій на виплату можна дізнатись на сайті організації УВКБ ООН.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українці можуть отримати компенсацію на оплату комуналки.