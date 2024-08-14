Мешканці одного міста отримають виплату в 3600 грн: за яких обставин
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Треба надати певні документи
Мешканці Сум, які постраждали від російського обстрілу 11 серпня, можуть отримати грошову допомогу в 3600 гривень. Реєстрація триватиме всього один день — 14 серпня.
Як повідомила Сумська міська рада, виплата надходитиме від Французької гуманітарної організації ACTED. Вона нараховуватиметься на задоволення базових потреб членів сім'ї, що на момент обстрілу проживала за постраждалою адресою і залишитись на території України.
Список документів для оформлення допомоги
- оригінали документів усіх членів родини: паспорти, ідентифікаційні коди та свідоцтва про народження дітей;
- документи, які підтверджують фактичне проживання за постраждалою адресою;
- реквізити банківської карти (IBAN), якщо грошова допомога нараховуватиметься на карту для виплат.
Реєстрація на допомогу проходитиме у середу, 14 серпня, з 10 ранку за місцем: бібліотека-філія №7 (вул. Герасима Кондратьєва, 140).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким категоріям населення України передбачено виплату у 21 тисячі гривень на закупівлю твердого побутового палива.