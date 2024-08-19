Жителям та ВПО одного прифронтового міста нарахують допомогу: коли проводитиметься реєстрація

Заявку потрібно подати заздалегіть

Харків'яни, що повернулись у місто після вимушеної евакуації та ВПО, що проживають в ньому, можуть отримати грошову допомогу в майже 11 тисяч гривень.

Реєстрацію на грошову допомогу здійснює благодійний фонд "Право на захист" за фінансової підтримки УВБК ООН, йдеться в Telegram-каналі організації, як передає То4ka.fun. Виплата здійснюватиметься протягом 3 місяців.

Кому з осіб можуть нарахувати кошти

Допомога в 10 800 гривень надаватиметься ВПО, що переїхала протягом останніх 6 місяців і відповідає одному з таких критеріїв:

сім’я, яка має лише одного з батьків (або батька, або матір) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);

сім’я, яку очолює одна/кілька самотніх людей похилого віку (55 років і старше) або літнього віку з однією або кількома дітьми віком до 18 років;

сім’я з одним або декількома особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо (за наявності підтверджувальних документів).

Виплата в 10 800 гривень надаватиметься для осіб, що повернулись в Україну після вимущеного переміщення за кордон через військові дії і відповідають одному з критеріїв:

сім’я, яка має лише одного з батьків (або батька, або матір) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);

сім’я, яку очолює одна/кілька самотніх людей похилого віку (55 років і старше) або літнього віку з однією або кількома дітьми віком до 18 років;

сім’я з одним або декількома особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо (за наявності підтверджувальних документів).

Також вона здійснюватиметься для людей, що повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області через військові дії та вони належать до одного критерію:

сім’я, яка має лише одного з батьків (або батька, або матір) з одним або декількома дітьми віком до 18 років або зі старими (55 років і старше);

сім’я, яку очолює одна/кілька самотніх людей похилого віку (55 років і старше) або літнього віку з однією або кількома дітьми віком до 18 років;

сім’я з одним або декількома особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями тощо (за наявності підтверджувальних документів).

Варто врахувати, сім'я не має отримувати кошти від інших міжнародних організацій.

Якщо не впевнені, чи маєте ви право на кошти, можна це перевірити за допомогою опитувальника.

Як оформити виплату

Особам потрібно заповнити заявку за посиланням, аби вони отримали номер до реєстраційного центру. Водночас за чергою потрібно стежити за посиланням.

Реєстрація проходитиме в Харкові за такою адресою: вул. Сепова, 4Б (з понеділка до п’ятниці з 9:00 до 17:00).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, жителям якої області виплачуватимуть до 21 тисяч гривень.