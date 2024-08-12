Компенсація на комуналку: в якому місті проводиться реєстрація на виплату

Після оплати треба надати квитанції

Жителі Краматорська можуть отримати грошову допомогу з метою компенсації комунальних послуг. Для отримання виплати треба заповнити відповідну форму, після чого представники організації зв'яжуться зі заявниками особисто.

Виплати надає благодійний фонд Карітас Краматорськ у рамках проєкту Гуманітарна допомога для осіб, які постраждали від війни в Україні за підтримки донорів CaritasAustria. Про це йдеться на сторінці фонду.

Хто може отримати грошову допомогу

На виплати розраховують багатодітні родини та самотні матері/ батьки або опікуни однієї дитини чи декількох дітей віком до 18 років, які мешкають у м. Краматорськ та мають право власності, прописку або договір оренди на житло.

Умови для реєстрації на виплату:

не отримувати грошову допомогу від міжнародних фондів протягом останніх трьох місяців;

за адресою, на яку оформлюється допомога, не повинно бути оформленої субсидії.

Аби заявнику отримати гроші, йому необхідно спочатку заповнити реєстраційну форму.

Після отримання анкети, соціальні працівники зв’яжуться з особами та запросять їх на оформлення. Варто звернути увагу, що реєстрація не гарантує отримання допомоги.

Після того, як мешканці отримають гроші, необхідно буде надати фонду підтвердження оплати комунальних послуг (квитанції).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що соціально-вразливі мешканці Краматорської громади можуть отримати замість гуманітарної допомоги грошову виплату в 6 тис грн.