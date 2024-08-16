Грошова допомога для мешканців та ВПО одної громади: які є умови для виплати

Для оформлення треба заповнити онлайн-заяву

Деякі категорії населення, які проживають в Новодонецькій громаді Донецької області, можуть отримати за певних умов максимальні 54 гривень грошової допомоги.

Вона надаватиметься місцевому населенню та ВПО, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення від ГО "Відповідальні громадяни" у партнерстві з Mercy Corpsв рамках програми фінансової підтримки для жителів цієї громади. Про це йдеться у Тelegram-каналі.

На неї можуть розраховувати:

домогосподарства, що територіально проживають у зазначеній вище громаді Донецької області, як місцеве населення, так і ВПО;

домогосподарства, сукупний дохід усіх членів якого становить менше 6 318 грн на особу на місяць;

домогосподарства, які проживають у колективних центрах, у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі або є безпритульними;

домогосподарства з людьми з інвалідністю;

домогосподарства з 3 або більше дітьми віком до 18 років;

домогосподарства, яке має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років;

домогосподарства з вагітними жінками/жінками, що годують грудьми;

домогосподарства з людьми похилого віку (60+);

домогосподарства, яке очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (60+), та не має у своєму складі інших дорослих осіб віком від 18 до 59 років;

безробітні особи передпенсійного віку 50-59 років, що не мають пенсії або іншого постійного джерела доходу;

домогосподарства з особами з важкими хронічними захворюваннями;

Сума грошової допомоги складає 3600 гривень на один місяць, яка нараховуватиметься протягом одного кварталу. Одна особа може отримати 10 800 гривень, а максимальна кількість отримувачів в одному домогосподарстві може бути 5 осіб.

Заявникам необхідно заповнити онлайн-форму за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці з різних областей можуть отримати до 10 800 гривень протягом 3 місяців.