На оплату коммуналки можно получить денежную помощь: кому она предусмотрена
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Регистрация на выплату производится онлайн
Жители и ВПЛ из разных областей Украины продолжают получать денежные помощи. Одна из таких будет выплачиваться тем, кто проживает в Запорожье.
Денежная помощь будет начисляться в рамках проекта "Гуманитарная помощь для лиц, пострадавших от войны в Украине", а регистрацию на выплату открывает благотворительный фонд "Каритас. Запорожье", как говорится в сообщении. Заявителям нужно сначала заполнить анкету, а затем с ними свяжутся представители организации.
Кому произведут выплату
Денежная помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, имеющим договор на аренду жилья и средний доход которых не превышает 6318 гривен на человека в месяц.
Им также нужно придерживаться следующих условий:
- не получать денежную помощь от любых международных организаций за последние три месяца;
- по адресу, на который оформляется помощь, не должна быть оформлена субсидия;
После получения помощи заявителям необходимо предоставить подтверждение оплаты коммунальных платежей (квитанции).
Лицам нужно сначала зарегистрироваться по ссылке. После этого социальные работники должны связаться с ними и попросить явиться для дальнейшего оформления денежной помощи.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жители и ВПЛ одной общины получат денежную помощь при определенных условиях.