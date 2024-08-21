На оплату коммуналки можно получить денежную помощь: кому она предусмотрена

Регистрация на выплату производится онлайн

Жители и ВПЛ из разных областей Украины продолжают получать денежные помощи. Одна из таких будет выплачиваться тем, кто проживает в Запорожье.

Денежная помощь будет начисляться в рамках проекта "Гуманитарная помощь для лиц, пострадавших от войны в Украине", а регистрацию на выплату открывает благотворительный фонд "Каритас. Запорожье", как говорится в сообщении. Заявителям нужно сначала заполнить анкету, а затем с ними свяжутся представители организации.

Кому произведут выплату

Денежная помощь предоставляется внутренне перемещенным лицам, имеющим договор на аренду жилья и средний доход которых не превышает 6318 гривен на человека в месяц.

Им также нужно придерживаться следующих условий:

не получать денежную помощь от любых международных организаций за последние три месяца;

по адресу, на который оформляется помощь, не должна быть оформлена субсидия;

После получения помощи заявителям необходимо предоставить подтверждение оплаты коммунальных платежей (квитанции).

Лицам нужно сначала зарегистрироваться по ссылке. После этого социальные работники должны связаться с ними и попросить явиться для дальнейшего оформления денежной помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жители и ВПЛ одной общины получат денежную помощь при определенных условиях.