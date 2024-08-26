Може зрости попит на гривню: як реагуватиме курс долара протягом тижня

Економіст прогнозує позитивний сценарій

Є ймовірність, що упродовж цього тижня національна валюта України тільки зміцниться і курс долара трохи впаде.

Причиною здешевшання долара є підвищення попиту на гривню через сплату підприємствами податків і виплати заробітних плат працівникам. Про це повідомив голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, передає ТСН.

"Тобто на міжбанку збільшиться пропозиція валюти з боку експортерів, що призведе до здешевлення долара і євро. Воно не буде значним, але відобразиться і на готівковому ринку", — каже економіст.

За його прогнозом, на валютному ринку середній курс долара коливатиметься в коридорі від 41,20-41,80 гривні, але віддаватиме перевагу нижчому рівню.

Курс долара в Україні станом на 26 серпня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 26 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,51 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2236 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара в Україні у вересні поточного року.