Может увеличиться спрос на гривну: как будет реагировать курс доллара в течение недели

Экономист прогнозирует положительный сценарий

Есть вероятность, что на этой неделе национальная валюта Украины только укрепится и курс доллара немного упадет.

Причиной удешевления доллара является повышение спроса на гривну из-за уплаты предприятий налогов и выплаты заработных плат работникам. Об этом сообщил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, передает ТСН.

"То есть на межбанке увеличится предложение валюты со стороны экспортеров, что приведет к удешевлению доллара и евро. Оно не будет значительным, но отразится и на наличном рынке", — говорит экономист.

По его прогнозу, на валютном рынке средний курс доллара будет колебаться в коридоре от 41,20-41,80 гривны, но будет отдавать предпочтение более низкому уровню.

Курс доллара в Украине на 26 августа

По данным портала Минфин, в понедельник, 26 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,51 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2236 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине в сентябре текущего года.