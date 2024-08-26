Укр

Может увеличиться спрос на гривну: как будет реагировать курс доллара в течение недели

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1200
Банкнота
Банкнота. Фото Mинфин

Экономист прогнозирует положительный сценарий

Есть вероятность, что на этой неделе национальная валюта Украины только укрепится и курс доллара немного упадет.

Причиной удешевления доллара является повышение спроса на гривну из-за уплаты предприятий налогов и выплаты заработных плат работникам. Об этом сообщил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский, передает ТСН.

"То есть на межбанке увеличится предложение валюты со стороны экспортеров, что приведет к удешевлению доллара и евро. Оно не будет значительным, но отразится и на наличном рынке", — говорит экономист.

По его прогнозу, на валютном рынке средний курс доллара будет колебаться в коридоре от 41,20-41,80 гривны, но будет отдавать предпочтение более низкому уровню.

Курс доллара в Украине на 26 августа

По данным портала Минфин, в понедельник, 26 августа, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,51 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2236 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине в сентябре текущего года.

Теги:
#Доллар #Курс #Прогноз #Курс доллара