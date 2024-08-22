Нацбанк готовий до валютних інтервенцій: на який курс долара чекати у вересні

Курс долара чекає вересня

Курс долара на поточному тижні буде нижчим за 42 гривень. Але вже у вересні проти нашої національної валюти почнуть діяти додаткові чинники, які здатні похитнути її стабільність.

Такий прогноз дав "Телеграфу" начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. За його словами, останній тиждень літа на валютному ринку не відрізнятиметься від попередніх тижнів.

Так, після вжитих регулятором заходів у липні фактичні курсові коливання відбуваються в рамках 41-41,7 грн/дол. на безготівковому ринку та 41-42 грн/дол. — на готівковому. У той же час, як це характерно для режиму "керованої гнучкості", курсові тренди змінюються поперемінно, спостерігається зростання курсу долара, то його падіння.

Загальна ситуація досить стримана: регулятор готовий у разі небезпеки застосувати механізм валютних інтервенцій, щоб відновити баланс попиту та пропозиції. Загалом можна припустити, що до 1 вересня офіційний курс долара "застигне" між 41,4 грн та 41,6 грн. Таким чином, згідно з офіційним курсом станом на 1 серпня, девальвація гривні може становити до 1,4%, що буде досить помірним показником.

Як вважає Тарас Лєсовий, у вересні на курсових показниках позначиться інфляція. Отже, варто очікувати на зміни, хоча вони не стануть у буквальному сенсі сенсаційними. Очікується, що за підсумками вересня офіційний курс долара перебуватиме в межах 41,3-41,8 грн, а коридор валютних змін становитиме 41,2-42 грн на міжбанку та 41,2-42,2 грн на готівковому ринку.

Іншими словами, валютні зміни вересня будуть прогнозованими, повільними та не спричинять стрес у покупців іноземних грошових знаків.

— Як ми прогнозували, нова "епоха" на валютному ринку очікується з настанням осені. Однак не варто очікувати будь-яких хаотичних, нервових змін. Дія режиму "керованої гнучкості" передбачає помірне регулювання ринку, що унеможливлює будь-які прояви паніки або ажіотажу, — підсумував Тарас Лєсовий.

Водночас у 2025-2027 роках курс долара в Україні може перевищити 46 гривень. Такий прогноз міститься в ухвалі "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки".