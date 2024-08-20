Виросте понад 45 гривень? Коли курс долара в Україні сягне такої позначки

Прогноз трохи відрізняється

Середній курс долара в Україні протягом року становитиме 42,6 або 42,7 гривні. А наприкінці 2024 року американська валюта сягне ціни в 44,8 або 45,7 гривні.

Про це йдеться у консенсус-прогнозі за квітень 2024-го експертів та чиновників, оприлюднений на сайті Міністерства економіки. Вони оцінюють ситуацію на ринку виходячи зі своїх очікувань щодо тривалості війни.

Одна група експертів каже, що зробили свій прогноз з урахуванням того, що війна закінчиться вже в цьому році. Тому протягом 2024 року середній курс становитиме 42,6 гривні, а наприкінці вартість долара сягне 45,7 гривні.

Прогноз інших експертів говорить про те, що війна буде тривати ще і тому середній курс баксу складатиме 42,7 гривні протягом 2024. Водночас наприкінці року показники зростуть до 44,80 гривні.

Курс долара в Україні станом на 20 серпня

За даними порталу "Мінфін", 20 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,1250 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,45 (купівля) та 41,55 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3027 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як може змінитись курс долара в Україні у 2025 році.