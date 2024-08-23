Чи просяде курс долара в Україні до 70 гривень: фактори, що вплинуть на його ціну

Експерт поділився прогнозом

Протягом 2024-2025 років гривня поступово слабшатиме. За словами експерта, це відбудеться через ряд певних чинників, наприклад зміна регулювання на ринку чи економічна ситуація.

Згідно зі прогнозом директора з інвестицій та голови департаменту R&D в Capital Times Артема Щербина, передає Мінфін, середній курс долара в Україні у 2024 році складатиме 41,8 гривні, а на наприкінці року впаде до 43 гривень. Водночас у наступному році середній показник становитиме 43,6 гривні, а в кінці — 44 гривні.

За його словами, на курс американської валюти в українських банках та обмінниках вплине:

регулювання валютного ринку Нацбанком та велика пропозиція не резервних валют, які постійно демонструють часткову слабкість щодо основних валют, в незалежності війни або сильних економічних факторів;

економіка України, яка впала на 50%. Водночас допомога для поповнення бюджету надається у доларах та євро, тому уряду вигідніше ослаблювати гривню;

повернення українців з-за кордону та зростання іноземних інвестицій.

Щербина впевнений, що курс точно не впаде до 50 чи 70 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара протягом наступних 3 років.