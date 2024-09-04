Нацбанк підтримуватиме курс: чого очікувати від долара найближчими днями

Найбільший коридор коливань очікується у банках

Протягом цього тижня курс американської валюти не перетне позначку в 42 гривні. Національний банк України майже щодня виходитиме на ринок з інтервенціями з продажу долара.

Як прогнозує фінансовий аналітик Олексій Козирев, передає Мінфін, курс в банках коливатиметься від 40,60 до 41,70 гривень. Водночас в обмінниках фінансових компаній ціна долара перебуватиме в межах 40,65-41,60 гривень.

За його словами, більшість обмінників фінкомпаній і банків виставлятимуть спред у межах від 20 до 30 копійок за доларом.

"НБУ продовжить практично щодня виходити на ринок із інтервенціями з продажу долара на міжбанку для покриття потреб покупців валюти. Обсяг операцій на торгах за системою Блумберг буде в межах від $110 до $240 млн", — сказав він.

Курс долара в Україні станом на 4 вересня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 4 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,53 (продаж). Готівковий курс — 41,40 (купівля) та 41,48 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,264 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в Україні може вирости до нової позначки вже у вересні 2024.