Курс долара на початку вересня: куди заведе українців валютний коридор

За словами банкірів валютні інтервенції НБУ можуть змінитися

Кінець літа на валютному ринку України характеризується стабільністю курсу долара. Найімовірніше, ця ситуація буде спостерігатися і в перший тиждень вересня.

Таку думку "Телеграфу" висловив начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий. За його словами, 2-8 вересня ситуація на валютному ринку залишатиметься як у рамках прогнозів, так і відповідатиме об’єктивним реаліям.

Так, на тлі інфляційного впливу курсові показники дещо зміняться, проте це не заважатиме утриманню балансу попиту та пропозиції. Зокрема, наступного тижня курсові "коридори", ймовірно, будуть у межах 41-41,6 грн/дол. на міжбанку та 41,2-41,8 грн/дол. на готівковому ринку.

Очікується, що обсяги валютних інтервенцій регулятора будуть на задовільному рівні — 150-180 млн дол. на день, тобто на 15-20% нижче, ніж у пікові дні липня, коли долар перетнув позначку 41 грн.

До того ж на тлі різновекторних курсових коливань вони не порушуватимуть систему валютних змін, утвореної внаслідок дії режиму гнучкості. Інакше кажучи, протягом тижня курс долара може коливатися в середньому на 50 копійок щодня або на 80 копійок з початку до кінця тижня.

"Отже, ситуація на валютному ринку буде тяжіти до об’єктивних інфляційних показників, проте на ринку навряд чи спостерігатиметься відчай чи паніка: регулятор вживатиме ефективних заходів, щоб рівновага попиту та пропозиції була збережена", — резюмує Тарас Лєсовий.

Тим часом, за прогнозами експертів, курс долара може сягнути 46 гривень.