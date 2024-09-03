Курс може вирости до нової позначки: наскільки подорожчає долар вже у вересні

Подібна ситуація відбулась у липні

За оцінками експертів, протягом вересня на українському ринку очікується здорожчання долара. Національний банк знецінюватиме гривню поступово.

Як сказав кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський, передає "Факти", упродовж першого місяця осені прогнозується різке зростання курсу американської валюти, як це було у липні 2024 року. Після стрибка показників відбулась певна корекція.

За його словами, така ситуація може бути сигналом про те, що відбудеться сильне коливання. Тому у цьому місяці є ймовірність різкого стрибка курсу долара.

Однак підвищення курсу відбуватиметься поступово, адже на ринку присутній Нацбанк. Хмелевський очікує, що "найближча ціль залишається на позначці 42 грн за 1$." і вона вже може бути подолана у вересні 2024.

Курс долара в Україні станом на 3 вересня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 3 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,0 грн (купівля) та 41,45 (продаж). Готівковий курс — 41,32 (купівля) та 41,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,0976 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким очікується курс долара в Україні у вересні за прогнозом начальника департаменту казначейства банку "Глобус" Тараса Лісового.