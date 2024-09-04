Нацбанк будет поддерживать курс: чего ожидать от доллара в ближайшие дни

Самый большой коридор колебаний ожидается в банках

В течение этой недели курс американской валюты не пересечет отметку в 42 гривны. Национальный банк Украины будет почти каждый день выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара.

Как прогнозирует финансовый аналитик Алексей Козырев, передает Минфин, курс в банках будет колебаться от 40,60 до 41,70 грн. В то же время в обменниках финансовых компаний цена доллара будет находиться в пределах 40,65-41,60 гривен.

По его словам, большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спрэд в пределах от 20 до 30 копеек по доллару.

"НБУ продолжит практически ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара на межбанке для покрытия потребностей покупателей валюты. Объем сделок на торгах по системе Блумберг будет в пределах от $110 до $240 млн", — сказал он.

Курс доллара в Украине по состоянию на 4 сентября

По данным портала "Минфин", в среду, 4 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,10 грн (покупка) и 41,53 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,48 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,264 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что курс доллара в Украине может вырасти до новой отметки уже в сентябре 2024 года.