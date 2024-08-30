Гривня знецінюватиметься щотижня: чого очікувати від курсу долара у вересні-листопаді

Усім процесом буде керувати Нацбанк

На валютному ринку України продовжує коливатись курс долара. У період найближчих двох місяців Національний банк поступово знецінюватиме гривню, але інколи буде допускати її зміцнення.

Щотижня українська національна валюта буде падати в ціні на 5-15 копійок. Про це повідомив фінансовий аналітик Олексій Козирев, передає Мінфін.

За його прогнозом курс долара протягом вересня-листопада 2024 на міжбанку перебуватиме в межах коридору купівель/продажів 41,00-41,70 гривень, а на готівковому ринку — від 40,90 до 42 гривні.

Курс долара в Україні станом на 30 серпня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 30 серпня, середній курс долара в українських банках становить 41,03 грн (купівля) та 41,48 (продаж). Готівковий курс — 41,33 (купівля) та 41,42 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,1901 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде дорожчати долар в Україні на початку вересня. Прогнозом поділився начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий.