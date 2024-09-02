Буде повільне зростання курсу: наскільки здорожчає долар на початку вересня

Експерт поділився прогнозом

На готівковому ринку України протягом наступних двох місяців очікується підвищення курсу долара. Знецінення гривні почнеться вже на цьому тижні.

Хоча ціна на українську валюту падатиме, але це відбуватиметься поступово. Про це сказав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

"Девальваційні очікування на кінець року – 42,5 грн/долар, та це буде не стрибок, а повільне зростання курсу під контролем Нацбанку. У перший тиждень вересня готівковий долар наблизиться до верхньої межі наявного коридора, це 41,80 грн за одиницю", — каже експерт.

Курс долара в Україні станом на 2 вересня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 2 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,0 грн (купівля) та 41,40 (продаж). Готівковий курс — 41,30 (купівля) та 41,38 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,0592 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким прогнозується курс долара на початку вересня. Начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий спрогнозував, яка буде ситуація на валютному ринку.