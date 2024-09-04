Компенсація за винайм житла для військових: Кабмін вніс зміни до порядку виплати

За рік розмір нарахування виріс

Військовим в Україні передбачена виплата компенсації за оренду житла. Сума відрізняється залежно від території проживання — столиця, обласний центр або населені пункти.

Це нарахування здійснюється для усіх військових, окрім тих, хто був мобілізований. Найбільший розмір компенсації передбачений для бійців, що проживають у столиці України, як інформує АрміяInform.

З 2024 року встановлено такі розміри компенсації:

у Києві — 4560 гривень на місяць (+760 гривень, якщо порівняти з 2023 роком);

в обласних центрах — 3420 гривень (+570 гривень);

в інших населених пунктах — 2280 гривень (+380 гривень).

Варто зауважити, якщо в сім'ї військового є три або більше людей, то сума зростає у півтора раза.

Водночас як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку виплат цієї компенсації для військових та їх родин.

За його словами, нововведення мають спростити оформлення виплати.

Крім того, наразі уточнюється перелік документів для:

виплати військовим та членам їх сімей, зокрема і для тих, у кого знищено житло під час воєнного стану;

перевірки підстав для нарахування компенсації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримати виплату на оплату комунальних послуг.