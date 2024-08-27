Понад 150 тис грн за окреме звання: кому з військових виплатять винагороду

Кошти за певних обставин також можуть нарахуватись родині

Військові мають право на виплати за ордени та звання. Одна з таких винагород надається тим, хто має звання Героя України.

Згідно зі постановою "Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку", одержати цю виплату можуть як особи, що мають таке звання, так і члени сім'ї загибого бійця. Для оформлення нарахування заявникам треба подати відповідні документи.

Хто може отримати винагороду за Героя України та яка сума

Як йдеться у постанові, її здійснять для:

осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (далі – Герой України);

членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно, або у разі смерті Героя України (далі – члени сімей).

Сім'я може отримати винагороду в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року (151 400 грн станом на 2024 рік).

Заяву на виплату треба надіслати поштою або особисто органу соціального захисту населення за місцем проживання, зазначивши в ній власний поточний банківський рахунок. Якщо в сім'ї є малолітня або неповнолітня дитина, то заяву подає її законний представник.

До неї потрібно додати копії:

паспорта громадянина України повнолітньої особи;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

свідоцтва про смерть Героя України;

документа про присвоєння звання Герой України із врученням ордена Золота Зірка;

свідоцтва про шлюб (для виплати грошової винагороди дружині або чоловікові);

свідоцтва про народження дитини, паспорта громадянина України (у разі наявності) – для виплати грошової винагороди дитині;

рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) – для виплати грошової винагороди дитині Героя України;

свідоцтва про народження Героя України (для виплати грошової винагороди батькам загиблого).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи змінились правила нарахування виплат для військових, що беруть участь у бойових діях та доплат за знищення ворожої техніки з 1 вересня.