Затримка виплати грошового забезпечення для військового: чому це відбувається

Нарахування бійців відрізняється

Військові замість заробітної плати отримують грошове забезпечення. Воно складається з основних та додаткових виплат. Є установлені періоди, коли військовослужбовцям переказують кошти на банківський рахунок.

Види та розміри виплати для військових регулюється законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Згідно з ним, розмір грошового забезпечення коливається від 6 до 30 тисяч гривень для різних категорій військових.

Мінімальні щомісячні виплати грошового забезпечення у 2024 році для військових становлять:

солдати – 20 100 гривень,

строковики – 6000 гривень,

курсанти військових вишів – 2350 гривень,

інструктори – від 15 000 до 30 000 гривень.

Його розмір також залежить від посади, військового звання, кваліфікації, тривалості та інтенсивності й умов військової служби, а також від надбавок за особливості проходження служби, режим секретності, за вчений, науковий ступінь, почесне чи спортивне звання.

А от постановою "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану" їм також передбачені винагороди в таких розмірах і за таких умов:

100 тисяч гривень — військовослужбовцям ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тисяч гривень), а також військовослужбовцям, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій;

— військовослужбовцям ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тисяч гривень), а також військовослужбовцям, які здійснюють розмінування в районах ведення бойових дій; 50 тисяч гривень — військовослужбовці зі складу командування і штабів (зокрема поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами і підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше розмір виплати становив 30 тисяч гривень). Нараховується з 29 вересня;

— військовослужбовці зі складу командування і штабів (зокрема поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами і підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше розмір виплати становив 30 тисяч гривень). Нараховується з 29 вересня; 30 тисяч гривень — військовослужбовцям, які виконують бойові завдання з розмінування поза районами ведення бойових дій;

— військовослужбовцям, які виконують бойові завдання з розмінування поза районами ведення бойових дій; 70 тисяч гривень — додаткова доплата за перебування на передовій протягом місяця.

Коли військові мають отримувати кошти

Як йдеться у виданні "Фокус", нарахування відбувається у два етапи:

аванс — з 5 по 15 число поточного місяця;

основна сума — з 25 числа до початку наступного місяця.

Однак бувають затримки виплат. Це може бути через відсутність коштів у бюджеті, або ж неналежно сформовані запити на виплату зарплатні військовими частинами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміняться правила нарахування доплат з 1 вересня для військових за знищення ворожої техніки.