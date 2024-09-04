Компенсация по найму жилья для военных: Кабмин внес изменения в порядок выплаты

За год размер начисления вырос

Военным в Украине предусмотрена выплата компенсации за аренду жилья. Сумма отличается в зависимости от территории проживания – столица, областной центр или населенные пункты.

Это начисление производится для всех военных, кроме тех, кто был мобилизован. Наибольший размер компенсации предусмотрен для проживающих в столице Украины бойцов, как информирует АрмияInform.

С 2024 года установлены следующие размеры компенсации:

в Киеве — 4560 гривен в месяц (+760 гривен, если сравнить с 2023 годом);

в областных центрах — 3420 гривен (+570 гривен);

в других населенных пунктах — 2280 гривен (+380 гривен).

Следует заметить, если в семье военного есть три или более человек, то сумма вырастет в полтора раза.

В то же время, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Кабинет министров внес изменения в порядок выплат этой компенсации для военных и их семей.

По его словам, нововведения должны упростить оформление выплаты.

Кроме того, в настоящее время уточняется перечень документов для:

выплаты военным и членам их семей, в том числе и для тех, у кого уничтожено жилье во время военного положения;

проверки оснований начисления компенсации.

Напомним, ранее Телеграф писал, что военные могут получить выплату на оплату коммунальных услуг.