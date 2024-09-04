Компенсация по найму жилья для военных: Кабмин внес изменения в порядок выплаты
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За год размер начисления вырос
Военным в Украине предусмотрена выплата компенсации за аренду жилья. Сумма отличается в зависимости от территории проживания – столица, областной центр или населенные пункты.
Это начисление производится для всех военных, кроме тех, кто был мобилизован. Наибольший размер компенсации предусмотрен для проживающих в столице Украины бойцов, как информирует АрмияInform.
С 2024 года установлены следующие размеры компенсации:
- в Киеве — 4560 гривен в месяц (+760 гривен, если сравнить с 2023 годом);
- в областных центрах — 3420 гривен (+570 гривен);
- в других населенных пунктах — 2280 гривен (+380 гривен).
Следует заметить, если в семье военного есть три или более человек, то сумма вырастет в полтора раза.
В то же время, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, Кабинет министров внес изменения в порядок выплат этой компенсации для военных и их семей.
По его словам, нововведения должны упростить оформление выплаты.
Кроме того, в настоящее время уточняется перечень документов для:
- выплаты военным и членам их семей, в том числе и для тех, у кого уничтожено жилье во время военного положения;
- проверки оснований начисления компенсации.
Напомним, ранее Телеграф писал, что военные могут получить выплату на оплату коммунальных услуг.