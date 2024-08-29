Військові можуть отримати 5 тис грн на оплату комуналки: де здійснюється виплата
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За рік виплата виросла
Деякі військовослужбовці мають отримувати щорічну грошову допомогу на комунальні послуги. Така можливість є у мешканців та ВПО, які зареєстровані в населених пунктах Івано-Франківської громади.
Розмір такої виплати складає 5 тисяч гривень. Про це повідомили в центрі надання адміністративних послуг м. Івано-Франківська.
Хто може отримати допомогу і які потрібні документи
Отримати допомогу можуть особи, які беруть участь у бойових діях, не мають статус УБД та не користуються пільгами з оплати комуналки.
Така виплата здійснюється один раз на рік.
Перелік документів для виплати:
- копія паспорта військового;
- копія реєстраційного номера облікової карти платника податків бійця;
- довідка про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України (подають особи, які беруть (брали) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України (з 24 лютого 2022 року);
- реквізити рахунку особи, яка бере безпосередню участь у бойових діях. Кошти необхідно витрачати на оплату житлово-комунальних послуг.
Заяву разом з цим переліком документів потрібно подавати у ЦНАП Івано-Франківської громади.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати та допомоги передбачені для військових та їх родин в Івано-Франківській громаді.