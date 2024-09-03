Щомісячна премія для військових: хто її отримує та яка сума

Розмір виплати залежить від посадового окладу

Військові отримують щомісячні додаткові винагороди та доплати. Але їм також передбачена і премія, якщо вони зробили великий внесок в загальні результати служби.

Згідно зі наказом "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", премії виплачуються всім військовослужбовцям, окрім строковиків. Кошти надходять на підставі наказу командира військової частини.

Командири військових частин та інших підрозділів ЗСУ мають право щомісяця виплачувати премію військовослужбовцям.

Сума премії має бути не менше 10% посадового окладу, хоча розмір встановлює Міністр оборони України для відповідних категорій військовослужбовців. Водночас сума також залежить від грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України, та особливостей проходження військової служби.

Нарахування премії військовим здійснюється на підставі наказу командира військової частини. Він має видаватись до 5 числа місяця, наступного за місяцем преміювання. Командир під час написання наказу має враховувати військову дисципліну, дисциплінарні стягнення (якщо вони є), та показники виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові, які мають одне конкретне звання, можуть отримати винагороду в 150 тис грн.