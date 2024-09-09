Більше семи тисяч за орден: військові можуть отримати виплати за нагороди

Сума також може нарахуватись родині

Українські військові, а також члени їх сімей, можуть отримати виплати за отримані ордени. Максимальна сума — 21 300 гривень.

Згідно зі законом "Деякі питання призначення і виплати щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, та членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною", сума залежить від типу винагороди.

Розмір також може відрізнятись, якщо виплати отримуватимуть члени його родини.

Хто з військових має право на виплату і які є суми

Герої України, що отримали орден "Золота Зірка" отримають 21 300 гривень;

Нагороджені орденом Богдана Хмельницького (усіх трьох ступенів) отримають 14 200 гривень;

Нагороджені орденом "За мужність" (усіх трьох ступенів) отримають 7 100 гривень;

Нагороджені орденом княгині Ольги (усіх трьох ступенів) отримають 7 100 гривень.

Це нарахування відбуватиметься за умови, якщо боєць має усі 3 ступені ордену.

А для родини померлого або загиблого військового, який мав одну з цих винагород, передбачено нарахування в сумі мінімальної зарплати — 7100 (станом на 2024 рік).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовим можуть виплачувати щомісячну премію.