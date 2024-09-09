Более семи тысяч за орден: военные могут получить выплаты за награды

Сумма также может начислиться семье

Украинские военные, а также члены их семей могут получить выплаты за полученные ордена. Максимальная сумма – 21 300 гривен.

Согласно закону "Некоторые вопросы назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты некоторым категориям граждан из числа лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и участвовавших в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, и членам семей погибших (умерших) граждан из числа лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной", сумма зависит от типа вознаграждения.

Размер также может отличаться, если выплаты получают члены его семьи.

Кто из военных имеет право на выплату и какие суммы

Герои Украины, получившие орден "Золотая Звезда", получат 21 300 гривен;

Награжденные орденом Богдана Хмельницкого (всех трех степеней) получат 14 200 гривен;

Награжденные орденом "За мужество" (всех трех степеней) получат 7100 гривен;

Награжденные орденом княгини Ольги (всех трех степеней) получат 7100 гривен.

Это начисление будет происходить при условии, что боец имеет все 3 степени ордена.

А для семьи умершего или погибшего военного, имевшего одно из этих вознаграждений, предусмотрено начисление в сумме минимальной зарплаты — 7100 (по состоянию на 2024 год).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что военным могут выплачивать ежемесячную премию.