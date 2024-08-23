Щорічна тринадцята зарплата: яку суму та коли отримає військовий

Який потрібен документ

Військовослужбовці в Україні мають право на щорічну відпустку і відповідно на виплату оздоровчих. Для цього бійцям потрібно написати рапорт.

Авторка юридичного блогу в інстаграмі Анастасія Володєнкова в ефірі програми "Хвилюватися немає причин" на Армія FМ пояснила, що оздоровчі нараховуються окремо від відпустки. Тому їх можуть здійснювати в незалежності від того, чи вийшов військовий на відпочинок.

За її словами, термінів, за який повинні виплатити кошти, немає. Однак оздоровчі не нараховуються наприкінці року, як матеріальна допомога, тому очікування буде недовгим.

Ці кошти мають надходити на картку, на яку військовий отримує грошове забезпечення.

"Отже, у кожного армійця є фактично 13-та зарплата, яка називається "оздоровчі". Аби їх отримати, достатньо написати рапорт, занести до командира і чекати, кошти прийдуть на вашу картку", — резюмує Володєнкова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку суму виплати отримають військові за орден Богдана Хмельницького або "За мужність" трьох ступенів (від І до ІІІ).