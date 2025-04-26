Крига луснула? США готові надати гарантії підтримки європейським військам в Україні, пише The Telegraph

Втім, британські чиновники кажуть, що важко передбачити, що саме та коли схвалить Трамп

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа останніми тижнями у приватних розмовах з європейськими високопосадовцями висловлювати готовність надати потрібні військовому контингенту європейських країн в Україні гарантії підтримки та безпеки. Надання цих гарантій майже стовідсотково дозволить після завершення гарячої фази війни в Україні розмістити там сильний європейський контингент зі складу армій країн-учасниць "коаліції охочих".

Про це повідомило британське видання The Telegraph із посиланням на британських високопосадовців. Чиновники у розмовах з журналістами підтвердили те, що США приватно висловлюють готовність надати гарантії підтримки, проте жодної конкретики з боку американських представників поки що не лунало, а обсяги гарантій залишаються невизначеними.

Офіційно Вашингтон зазвичай уникає коментарів на тему надання військової підтримки європейському контингенту в Україні у випадку, якщо російський режим насмілиться на пряму атаку. Проте у приватних розмовах ситуація зовсім інша.

"Одним із видів такої підтримки є обмін розвідданими, що вже давно є основою "особливих відносин" між США і Великою Британією. Інший – це логістична допомога. Європейські літаки, кораблі та наземні сили потребуватимуть постачання та допомоги в аналізі переміщень російських військ в Україні й за її межами", – сказано у повідомленні.

Втім, британські чиновники кажуть, що важко передбачити, що саме та коли схвалить Трамп. Він занадто, м'яко кажучи, непередбачуваний. Окрім цього, Україні буде потрібна подальша військова підтримка, а президент США вже відмовився навіть продавати Україні зброю, не те, що передавати безоплатно.

"Оперативні перемовини щодо "коаліції охочих" були поділені на чотири умовні "сегменти" військової діяльності: "небо", "море", "суша" і "відновлення". Перші два передбачають, що європейські союзники контролюватимуть повітряний простір над Україною та Чорним морем, щоб Росія не порушувала умов миру. Третій сегмент стосується військ, розташованих безпосередньо на українській території. Водночас лінію фронту з Росією після можливого мирного договору утримуватимуть саме українські військові, а не західні. Четвертий напрямок планів коаліції – "відновлення" – стосується довгострокового забезпечення української армії, яка нині вважається найбоєздатнішою в Європі", – нагадало видання.

Зазначимо, що сформована за участі Великої Британії та Франції "коаліція охочих" – це не ті "миротворчі сили", про які раніше говорили європейські лідери. Насамперед це дійсно будуть підрозділи, які покликані забезпечити безпеку в повітрі, на морі та на суші, та дати Україні час відновити сили, оскільки кращим фактором стримування російського режиму є могутня українська армія.

Раніше "Телеграф" писав, що Велика Британія розмірковує над тим, щоб у складі миротворчого корпусу західних країн відправити в Україну власні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це йшла мова 20 березня на засіданні в Постійному об'єднаному штабі, який відповідає за планування та контроль британських закордонних військових операцій. Зі свого боку, Україна потребує не символічної присутності міжнародних сил, а готових до бойових дій військових від європейських країн після завершення війни з Росією.

Росія з приводу планів західних країн влаштувала традиційну істерику, малюючи "коричневі лінії". Кремль погрожує прямим військовим зіткненням з НАТО у разі появи миротворців в Україні. У Москві заявили, що не визнають жодних іноземних місій на українській території, незалежно від їхніх назв та мандатів.