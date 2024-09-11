Є позитивний та негативний сценарій: яким буде курс долара у вересні

Прогнозом поділився аналітик

На валютному ринку наразі курс не показує сильних стрибків. Аналітик прогнозує, що протягом вересня є два напрямки розвитку подій — фіксування показників в коридорі 41-41,75 гривні або наближення до нової межі.

Базовий сценарій полягає в тому, то Національний банк Україні буде тримати безготівковий курс долара в межах 41-41,75 гривні. Це буде управлінське рішення, а не ринкове, як сказав фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає "ТСН".

Однак є ймовірність, що протягом вересня 2024 року курс долара буде під тиском, а попит перевищить пропозицію. У такому випадку регулятор триматиметься режиму керованого знецінення гривні й тому позначки наблизяться до 42 гривень/долар, але перетнуть цю межу в кінці року.

Курс долара в Україні станом на 11 вересня

За даними порталу "Мінфін", 11 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,00 грн (купівля) та 41,45 (продаж). Готівковий курс — 41,34 (купівля) та 41,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,14 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який курс долара прогнозується на міжбанку та готівковому ринку протягом цього тижня.