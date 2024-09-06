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Курс може перетнути межу в 42: чому долар дорожчатиме у вересні

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Відкриті джерела

Експерт не прогнозує різких змін

Протягом цього місяця курс американської валюти коливатиметься залежно від відключень світла та знецінення гривні. Є ймовірність, що показники перетнуть 42 гривні.

Вересень відзначиться діловою активністю, але тиск на гривню буде невеликими. Про це розповіла директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько у коментарі для "Главреду".

"Вересень в Україні традиційно відзначається пожвавленням ділової активності та споживчого попиту, що стимулює потребу у валюті для імпортерів. Через вимкнення електроенергії слід очікувати дещо підвищеного валютного попиту саме по лінії енергетичних товарів. Також тиск на гривню може чинити й посилення девальваційних очікувань, адже українці традиційно очікують від осінніх місяців девальвації, чим створюють додатковий попит на валюту", — сказала експертка.

За її словами, Нацбанк докладатиме зусиль для того, аби зменшити коридор коливань курсу. Однак і повної стабілізації чекати не варто.

Золотько прогнозує, що курс готівкового долара упродовж вересня коливатиметься в межах 41,4-42,2 гривні.

Курс долара в Україні станом на 6 вересня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 6 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,0 грн (купівля) та 41,45 (продаж). Готівковий курс — 41,31 (купівля) та 41,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,089 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких межах коливатиметься курс долара в Україні до кінця 2024 року.

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