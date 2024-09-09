Курс може зрости від найменшої причини: наскільки здорожчає долар цього тижня

МВФ потребує знецінення гривні

На валютному ринку спостерігається стабільність курсу долара. Експерт прогнозує, що він може впасти у будь-якої миті від найменш впливових факторів.

Протягом поточного тижня курс американської валюти в середньому виросте до 41,70 гривень. Причинами здорожчання є здійснення виплат бюджетникам та дотацій Пенсійному фонду, як каже член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає ТСН.

"Зараз у нас працює місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), котра, за інсайдерською інформацією, вимагає помітно девальвувати гривню, аби арифметично збільшити розмір зарубіжної фінансової допомоги, яка надходить у валюті. Мова йде про цифру, близьку до 50 грн/долар, причому найближчим часом. Очевидно, що цього не буде, хоча тиск чиниться жорсткий. Бо означатиме миттєве розбалансування всієї фінансової системи України, паніку на ринку тощо", — пояснює він.

Курс долара в Україні станом на 9 вересня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 9 вересня, середній курс долара в українських банках становить 40,90 грн (купівля) та 41,40 (продаж). Готівковий курс — 41,30 (купівля) та 41,38 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,0168 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може курс долара вирости до 42 гривень вже у вересні.