Есть положительный и отрицательный сценарий: каким будет курс доллара в сентябре

Прогнозом поделился аналитик

На валютном рынке сейчас курс не показывает сильных скачков. Аналитик прогнозирует, что в течение сентября есть два направления развития событий — фиксирование показателей в коридоре 41-41,75 гривны или приближение к новому рубежу.

Базовый сценарий состоит в том, что Национальный банк Украины будет держать безналичный курс доллара в пределах 41-41,75 гривны. Это будет управленческое решение, а не рыночное, как сказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает "ТСН".

Однако есть вероятность, что в течение сентября 2024 курс доллара будет под давлением, а спрос превысит предложение. В таком случае регулятор будет держаться режима управляемого обесценивания гривны, и поэтому отметки приблизятся к 42 гривнам/доллар, но пересекут этот предел в конце года.

Курс доллара в Украине на 11 сентября

По данным портала Минфин, 11 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,00 грн (покупка) и 41,45 (продажа). Наличный курс — 41,34 (покупка) и 41,40 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,14 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой курс доллара прогнозируется на межбанке и наличном рынке в течение этой недели.