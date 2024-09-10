Курс на міжбанку та готівковому ринку: як поводитиме себе долар протягом тижня

Золотько поділилась прогнозом

Упродовж минулого тижня на ринку спостерігались курсові гойдалки долара. Банкірка спрогнозувала, чого чекати від показників на міжбанку та готівковому ринку протягом 10-15 вересня.

На курс на початку вересня тиснув попит з боку фізичних осіб та бізнесу, а також період виплат зарплат, тому коридор коливань зростав. Однак директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько каже, передає "24 Канал", що кількість осіб, які бажали придбати валюту, почала зменшуватись у середині тижня.

"У п’ятницю надвечір на міжбанку пропозиція валюти навіть переважала попит. На цьому фоні котирування опустилися нижче позначки 41 гривень за долар до 40,91 гривні за долар", — пояснює Золотько.

Вона також додала, що Національний банк Україні вперше за 4 тижні купував валюту до резервів — 0,6 млн дол.

Золотько прогнозує, що курс долара протягом 10-15 вересня на міжбанку коливатиметься в межах 40,90-41,50 гривень, а на готівковому ринку — 41,30-41,70 гривні.

Курс долара в Україні станом на 10 вересня

За даними порталу "Мінфін", 10 вересня, середній курс долара в українських банках становить 40,95 грн (купівля) та 41,40 (продаж). Готівковий курс — 41,34 (купівля) та 41,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,0948 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому курс долара в Україні може зрости протягом цього тижня.