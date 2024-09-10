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Курс на міжбанку та готівковому ринку: як поводитиме себе долар протягом тижня

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото 24 канал

Золотько поділилась прогнозом

Упродовж минулого тижня на ринку спостерігались курсові гойдалки долара. Банкірка спрогнозувала, чого чекати від показників на міжбанку та готівковому ринку протягом 10-15 вересня.

На курс на початку вересня тиснув попит з боку фізичних осіб та бізнесу, а також період виплат зарплат, тому коридор коливань зростав. Однак директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько каже, передає "24 Канал", що кількість осіб, які бажали придбати валюту, почала зменшуватись у середині тижня.

"У п’ятницю надвечір на міжбанку пропозиція валюти навіть переважала попит. На цьому фоні котирування опустилися нижче позначки 41 гривень за долар до 40,91 гривні за долар", — пояснює Золотько.

Вона також додала, що Національний банк Україні вперше за 4 тижні купував валюту до резервів — 0,6 млн дол.

Золотько прогнозує, що курс долара протягом 10-15 вересня на міжбанку коливатиметься в межах 40,90-41,50 гривень, а на готівковому ринку — 41,30-41,70 гривні.

Курс долара в Україні станом на 10 вересня

За даними порталу "Мінфін", 10 вересня, середній курс долара в українських банках становить 40,95 грн (купівля) та 41,40 (продаж). Готівковий курс — 41,34 (купівля) та 41,40 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,0948 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому курс долара в Україні може зрости протягом цього тижня.

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