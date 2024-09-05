Гривня сильно знеціниться? В яких межах коливатиметься курс долара до кінця року

Велику роль у коливаннях показників відіграє НБУ

Дії Національного банку України призвели до того, що на валютному ринку відсутній ажіотаж, а валюта не є дефіцитною. Експерт прогнозує, що курс долара навряд чи сильно зміниться до кінця поточного року.

Як каже Голова правління Банку "Глобус" Сергій Мамедов, передає "Економічна правда", політика дій Нацбанку дала змогу посилити кредитування та повторно орієнтувати гривневі депозити. А за допомогою режиму "керованої гнучкості" на валюту зменшився тиск і тому курси відрегульовані.

За його словами, протягом 2024 року не варто готуватись до серйозних коливань курсу долара. Він прогнозує, що показники перебуватимуть в коридорі 41,3-42 гривні, які було закладено в бюджет на цей рік.

Також на ринку відсутня паніка чи ажіотаж, дефіцит та "гонитва за валютою", адже регулятор посприяв стабілізації ситуації.

"Звісно, що курсові показники більшістю громадян сприймається, як маркер економічної ситуації в країні. Тому ми прогнозуємо, що надалі Нацбанк діятиме ефективно, і коли виникне потреба — досить рішучо. І попри можливі нові, ще незнані воєнні та економічні виклики загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься досить стабільною та прогнозованою: гривні не загрожує неконтрольоване знецінення", — резюмував голова правління Банку "Глобус".

Курс долара в Україні станом на 5 вересня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 5 вересня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,35 (купівля) та 41,45 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2766 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи піде курс долара в Україні у вільне плавання наприкінці поточного року.