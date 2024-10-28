Українцям передбачені щомісячні виплати за прихисток переселенців

Виплата надається в рамках "Прихисток"

Власники житла, які безоплатно прихистили у себе осіб зі статусом ВПО, можуть отримати грошову компенсацію від держави. Ці кошти будуть спрямовані на покриття витрат та оплату комунальних послуг.

Раз на один місяць власники житла можуть отримати близько 450 гривень (14,77 гривні на один день). Ця виплата надаватиметься в рамках програми "Прихисток", як мовиться в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що така компенсація не надається за розміщення осіб, з якими власники житла пов'язані родинними стосунками — чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні.

Крім того, стягнення орендної плати з переселенців за житло, власник якого отримує компенсацію у межах проєкту "Прихисток", є порушенням. Якщо будуть виявлені такі випадки, особа може звернутись до відповідних військових адміністрацій або на гарячу лінію Мінреінтеграції за коротким номером 15-48.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно робити ВПО, якщо затримують їх виплату.