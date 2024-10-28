Украинцам предусмотрены ежемесячные выплаты за убежище для переселенцев

Выплата предоставляется в рамках "Прихисток"

Владельцы жилья, безвозмездно приютившие у себя лиц со статусом ВПЛ, могут получить денежную компенсацию от государства. Эти средства будут направлены на покрытие расходов и оплату коммунальных услуг.

Раз в один месяц владельцы жилья могут получить около 450 гривен (14,77 гривны в день). Эта выплата будет предоставляться в рамках программы "Прихисток", как говорится в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что такая компенсация не предоставляется за размещение лиц, с которыми владельцы жилья связаны с родственными отношениями — муж, жена, отец, мать, дети, внуки, в том числе совершеннолетние.

Кроме того, взыскание арендной платы с переселенцев за жилье, владелец которого получает компенсацию в рамках проекта "Прихисток", является нарушением. Если будут обнаружены такие случаи, лицо может обратиться в соответствующие военные администрации или на горячую линию Минреинтеграции по краткому номеру 15-48.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что нужно делать ВПЛ, если задерживают их выплату.