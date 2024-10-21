Хто з ВПО може розраховувати на майже 11 тис грн нової грошової допомоги

Для реєстрації потрібно надіслати довідку ВПО

ВПО, що переїхали до Павлограда чи до такого району Дніпропетровської області, можуть отримати грошову виплату. Сума допомоги складає 10 800 гривень.

Виплата здійснюється благодійним фондом Карітас-Спес, як йдеться в каналі "КАРІТАС-СПЕС Павлоград Костел" в Telegraf. Водночас допомога надається у рамках "Проєкту екстреного реагування на наслідки бойових дій в Україні".

Хто може її отримати

На виплату в 10 800 гривень на особу розраховують ті, що відповідають усім трьом критеріям:

наявність довідки ВПО в м. Павлоград чи Павлоградському районні, виданої не раніше 30 днів на момент реєстрації (не раніше 21 вересня 2024 року);

прописка в Гродівській, Курахівській, Новогродівській, Селидівській, Покровській або Мирноградській територіальній громаді;

не отримували та не реєструвалися на аналогічну грошову допомогу з травня 2024 року.

Аби отримати грошову допомогу, заявнику потрібно надіслати фото довідки ВПО у Viber на номер: 099 555 41 69.

Ці кошти спрямовані на сім'ю, тож якщо всі її члени зареєстровані за одною адресою, довідки можна надіслати з одного номера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як ВПО в Дніпропетровській області, і не лише їм, отримати грошову допомогу на зимове опалення.