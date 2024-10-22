ВПО та жителі одного з регіонів можуть отримати грошову допомогу: названі умови

Для реєстрації треба заздалегідь зателефонувати

ВПО на Дніпропетровщині продовжують отримувати виплати від різних організацій. Наразі грошова допомога надається благодійним фондом "Карітас" в певних населених пунктах Зеленодольської громади.

Ця виплата передбачена для найбільш вразливих сімей серед переселенців та місцевих жителів. Про це повідомив благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг".

Тож, грошова допомога здійснюватиметься для родин, у складі яких є люди з інвалідністю I, II групи або інвалідністю з дитинства, що проживають у Криворізькому районі та є соціально незахищеними. Такий факт має бути підтверджено документами.

Виплату отримають мешканці таких населених пунктів Зеленодольської громади:

місто Зеленодольськ;

село Велика Костромка;

село Мала Костромка;

село Мар’янське.

Аби зареєструватись на виплату, заявникам потрібно зателефонувати +380 (67) 494 0863 або 0800 336 734.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деяким українським сім'ям з дітьми здійснять грошову допомогу в понад 11 тисяч гривень. Для цього потрібно відповідати певним умовам.