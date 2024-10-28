Де сім'ї загиблих військових можуть отримати компенсацію на оплату комуналки

Треба надати певний документ

Сім'ї загиблих військових в Тернополі, які не мають спеціальний статус родини померлого, можуть отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

Для підтвердження права на компенсацію, особі потрібно надати копію документа, який підтверджує, що смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, проходженням військової служби, виданого військовою частиною, іншими силовими структурами, військовими формуваннями. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

Хто може отримати соціальну допомогу

Згідно з внесеними даними до рішення виконавчого комітету "Про затвердження Положення та зміну назви комісії", право на виплату мають:

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, до досягнення повноліття;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких пропали безвісти;

утриманці пропалого безвісти, померлого, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як тепер отримати компенсацію за невикористану відпустку для родин загиблих військових і поліцейських.