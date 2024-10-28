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Де сім'ї загиблих військових можуть отримати компенсацію на оплату комуналки

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Військовий
Військовий. Фото УНІАН

Треба надати певний документ

Сім'ї загиблих військових в Тернополі, які не мають спеціальний статус родини померлого, можуть отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг.

Для підтвердження права на компенсацію, особі потрібно надати копію документа, який підтверджує, що смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби, проходженням військової служби, виданого військовою частиною, іншими силовими структурами, військовими формуваннями. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

Хто може отримати соціальну допомогу

Згідно з внесеними даними до рішення виконавчого комітету "Про затвердження Положення та зміну назви комісії", право на виплату мають:

  • батьки;
  • один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
  • діти, до досягнення повноліття;
  • діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • діти, обоє з батьків яких пропали безвісти;
  • утриманці пропалого безвісти, померлого, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як тепер отримати компенсацію за невикористану відпустку для родин загиблих військових і поліцейських.

Теги:
#Компенсація #загиблі військові #Виплати військовим