Где семьи погибших военных могут получить компенсацию на оплату коммуналки

Надо предоставить определенный документ

Семьи погибших военных в Тернополе, не имеющие особого статуса семьи умершего, могут получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для подтверждения права на компенсацию лицу необходимо предоставить копию документа, подтверждающего, что смерть связана с исполнением обязанностей военной службы, прохождением военной службы, выданного воинской частью, другими силовыми структурами, военными формированиями. Об этом сообщили на сайте Тернопольского городского совета.

Кто может получить социальную помощь

Согласно внесенным данным в решение исполнительного комитета "Об утверждении Положения и изменении названия комиссии", право на выплату имеют:

родители;

один из супругов, который не женился вторично, независимо от того, выплачивается ему пенсия или нет;

дети, до достижения совершеннолетия;

дети, имеющие свои семьи, но ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

дети, оба родителя которых пропали без вести;

иждивенцы пропавшего без вести, умершего, которым в связи с этим выплачивается пенсия;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как теперь получить компенсацию за неиспользованный отпуск для семей погибших военных и полицейских.