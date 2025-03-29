Пилова буря "мчить" в Україну? Синоптики попередили українців

Від тривалих прогулянок краще утриматись

В Україні значно погіршиться якість повітря та погодні умови. Адже деякі області накриє пилова буря з сильними поривами вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Зазначається, що метеорологи попередили про небезпечне явище в країні.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 29 березня у південних, більшості центральних та західних областей пориви вітру 15-20 м/с, в Одеській та Миколаївській областях пилова буря", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вище вказані показники відповідають І рівню небезпечності, жовтому. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.

На порталі ventusky.com зазначено, що забруднення повітря не сягатиме критичних меж, проте його якість зміниться на більшості територій. Водночас швидкість поривів вітру в південних областях може сягнути 30 м/с. Триматиметься такий сильний вітер навіть протягом неділі, 30 березня, періодично збавляючи темпи до 17 м/с.

Зауважимо, що згідно з порталом saveecobot.com якість повітря в більшості областей станом на 16:00 29 березня у межах норми. Лише на заході та в Київській області є ділянки з жовтим рівнем забрудненості.

Раніше "Телеграф" розповідав про прогноз погоди синоптиків на квітень. Вже відомо, чи буде сніг та заморозки.