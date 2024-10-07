20 тисяч гривень можуть отримати деякі військові та їхні сім'ї: хто та на яких умовах

Заяву та документи можна подати онлайн

Ветерани війни та члени їх родин можуть отримати до 20 тисяч гривень. Їх виплачуватиме Фонд ветеранів України.

Ця виплата здійснюватиметься на відшкодування витрат для створення умов для ведення підприємницької або незалежної професійної діяльності. Вона надаватиметься сім'ям, що були евакуйовані, як йдеться на порталі фонду.

Як зазначається, програма доступна для ветеранів та членів родин. А саме:

для ветеранів;

для подружжя (чоловіки чи дружини ветеранів);

для батьків, матерів чи дітей (зокрема, прийомних дітей) ветеранів/полеглих захисників.

Для участі особам потрібно заповнити, підписати та подати до Фонду в електронній формі через веб-сайт Фонду заяву. Крім цього їм також потрібно зібрати такі документи:

паспорт громадянина із реєстрацією;

витяг/довідка з ЄДР про ФОП, де підтверджується статус індивідуального підприємця/самозайнятого;

документ, де підтверджується статус ветерана (зокрема, посвідчення особи ветерана/посвідчення учасника війни);

доказ спільного проживання з ветераном (зокрема, свідоцтво про шлюб);

докази здійснених покупок, що пов'язані з бізнесом, здійснених після 24 лютого 2022 року (це можуть квитанції чи рахунки-фактури).

Цей проєкт буде діяти до кінця воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому військовим уріжуть грошове забезпечення у жовтні.