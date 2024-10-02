Понад 20 тис грн для військових та їхніх сімей: кому та де їх виплатять

Вона виплачується один раз

Учасникам бойових дій, військовим, постраждалим від війни та членам їхніх сімей передбачені певні виплати. Одна з таких нараховується в Нижньовербізької сільської територіальної громади в Івано-Франківській області.

Вона надаватиметься один раз в розмірі 20 440 для військовослужбовців, учасників бойових дій, які беруть безпосередню участь у бойових діях, здійсненні заходів з національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, зареєстрованих на території цієї громади. Про це повідомили у "Dosvit".

Які документи потрібно надати

Письмову заяву та згоду на збір і обробку інформації про персональні дані, які необхідні для призначення матеріальної допомоги (додаток 1);

Копію паспорта громадянина України;

Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті);

Копію витягу з реєстру територіальної громади про місце реєстрації військовослужбовця або учасника бойових дій;

Копію довідки про безпосередню участь у бойових діях та забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації проти України, та/або посвідчення УБД, та/або копію довідки, що підтверджує дійсне перебування на службі, видану не пізніше як 30 календарних днів до дня подання документів;

У разі звернення дружини/чоловіка копію свідоцтва про шлюб;

У разі звернення одного із батьків копію свідоцтва про народження військовослужбовця або учасника бойових дій, потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні;

Копію рахунку відкритого в банківській установі (ПриватБанк, Ощадбанк), що належить військовослужбовцю/учаснику бойових дій. Для виплати допомоги через відділення "Укрпошта" заявник вказує у заяві адресу та номер поштового відділення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з військових щомісячно можуть нараховувати по 50 тисяч гривень.